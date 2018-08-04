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Музыка

Группа «Анимация» готова спеть с участником конкурса «ВЫСОЦКИЙ. Фест»

4 Августа 2018 в 13:13
Группа «Анимация» готова спеть с участником конкурса «ВЫСОЦКИЙ. Фест»

Лидер группы Константин Кулясов выступил в пресс-центре НСН на поле «НАШЕСТВИЯ-2018».

Группа «Анимация» готова рассмотреть вопрос о том, чтобы исполнить авторскую композицию участника музыкального конкурса «ВЫСОЦКИЙ.Фест» или выступить вместе на сцене. Об этом сообщил лидер группы Константин Кулясов в пресс-центре НСН на поле «НАШЕСТВИЯ-2018».

Напомним, 50 полуфиналистов конкурса выступают 4 и 5 августа на третьей сцене фестиваля – «Высоцкий».

«Все зависит исключительно от песни. Если будет хорошая песня, даже самый неизвестный музыкант может обратиться. Я бы с удовольствием с кем-нибудь спел. Мы периодически обращаемся к творчеству молодых неизвестных музыкантов и поем их песни. Их не так много. Я очень капризный и мне очень редко попадаются хорошие песни», - сказал Константин Кулясов.

Отметим, что после пресс-конференции Константин Кулясов отправился на сцену «Высоцкий», где проходит выступление конкурсантов.

Ранее музыкант признался, что с детства мечтал выступить на «НАШЕСТВИИ».

Напомним, «Главное приключение года» в этом году проходит в Большом Завидове в Тверской области с 3 по 5 августа. На сцене «НАШЕСТВИЯ-2018» выступят более 150 музыкантов.

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