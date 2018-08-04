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Лидер «Анимации»: На «НАШЕСТВИИ» исполнилась моя детская мечта

4 Августа 2018 в 12:57
Лидер «Анимации»: На «НАШЕСТВИИ» исполнилась моя детская мечта
Фото: hitplaneta.ru
В пресс-центре НСН на поле «НАШЕСТВИЯ» прошла пресс-конференция группы «Анимация».

За 19 лет проведения «НАШЕСТВИЯ» фестиваль стал культовым мероприятием для музыкантов, заявил лидер группы «Анимация» Константин Кулясов на пресс-конференции НСН на поле «НАШЕСТВИЯ-2018».

«За все эти годы “НАШЕСТВИЕ” стало самым культовым мероприятием. Выступать на нем очень почетно для любого коллектива. Я был еще аленьким мальчиком, когда транслировалось “НАШЕСТВИЕ”. Сейчас я уже взрослый седой мужчина, который в шестой раз выступает на этой сцене и для меня это очень ответственно», - признался он.

Напомним, с 3 по 5 августа в Большом Завидове в Тверской области проходит фестиваль «НАШЕСТВИЕ-2018». На Главной сцене, а также сценах «НАШЕ 2.0» и «Высоцкий» выступят более 150 исполнителей.

Ранее в пресс-центре НСН на поле «НАШЕСТВИЯ-2018» выступили Диана Арбенина, лидер группы «Сплин» Александр Васильев, Глеб Самойлов, Найк Борзов и другие участники фестиваля.

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