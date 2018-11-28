Генерал-майор ФСБ не поверил в существование «чёрных списков» музыкантов

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Эксперт в эфире НСН предположил, что за подобные списки могли принять отмену концертов ряда артистов.

Юрист Международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков рассказал о существовании в России «чёрного списка» музыкантов. По его словам, он был составлен в центральном аппарате ФСБ. Правозащитник также сообщил о существовании указания о недопуске выступлений этих артистов в регионах России. Об этом Чиков написал в своём канале в Twitter после отмены концертов Элджея, Хаски, ICЗPEAK и других.

Генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов в эфире НСН не поверил в существование такого списка.

«У нас по Конституции запрещена цензура. Но [если это] персонажи, которые могут своими действиям некие элементы турбулентности вносить, делать заявления экстремистского характера в своих песнях – такое есть, но в каждом конкретном случае должна быть проведена тщательная экспертиза. Но экстремизмом занимается МВД и мы с вами прекрасно понимаем, что соответствующие органы культуры понимают последствия проведения такого рода концертов. Конечно, нет [таких списков]», - отметил собеседник НСН.

По словам Александра Михайлова, правозащитник мог принять за чёрные списки отменённые концерты некоторых музыкантов.

«Когда мы говорим о творческой интеллигенции такого рода, то это напоминает известную пословицу “визгу много, а шерсти мало”, поэтому говорить о каких-то мерах против них бессмысленно. Управление культуры пусть само отвечает за концерты и последствия. Что поимеет государство от этого концерта? Кроме изжоги, ничего. Те, кто эти концерты организовывает, рассчитывают на эпатаж и скандальную ситуацию вокруг музыканта. Этот скандальный характер привлекает молодёжь, отсюда и большое число “поклонников”», - пояснил эксперт.

Как уточнил генерал-майор ФСБ в запасе, в такой ситуации в своё время были и лидер группы ДДТ Юрий Шевчук, и лидер группы «Кино» Виктор Цой и другие музыканты. В то же время Александр Михайлов провёл параллель между этим заявлением и советской цензурой.

«Здесь срабатывает ещё один элемент: в советское время деятель культуры, который не представлял интереса для Комитета госбезопасности, для своей среды переставал существовать. Каждый прыщ рассказывал, что у него есть какой-то куратор в КГБ, потому что это считалось нормой эпатажа, связанного с конфликтом с властью, а раз есть конфликт с властью – значит там должны быть спецслужбы. Все эти списки из той же истории», - уверен Михайлов.

Напомним, ранее СМИ сообщили о срыве концерта ICЗPEAK в Перми. Он должен был пройти 27 ноября. Как утверждает правозащитник Чиков, ему группу отказали в двух площадках, а позже сотрудники полиции потребовали их покинуть город. 25 ноября артистам не удалось выступить в Казани.