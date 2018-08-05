Галанин: Восхищаюсь пилотажниками на «НАШЕСТВИИ»

В пресс-центре НСН на поле «НАШЕСТВИЕ-2018» прошла пресс-конференция лидера группы «СерьГа» Сергея Галанина.

Над полем Большого Завидова 4 и 5 августа зрители увидели красочное авиашоу пилотажной группы «Русские Витязи». Примером для уважения назвал летчиков лидер группы «СерьГа» Сергей Галанин.



«В этом есть очень много полезного, настоящего и мужского. Я жалею, что не был с младшим сыном, ему было бы интересно это посмотреть», - заявил музыкант в пресс-центре НСН после выступления на Главной сцене «НАШЕСТВИЯ-2018».

Он также рассказал, что находится в дружеских отношениях с пилотажной группой «Стрижи». «Для меня они на одной из главной позиций в песне “Валера”. Если бы “Стрижи” здесь не летали, не было бы песни “Валера”. Я все время думаю, смог бы я, зная, что внизу десятки тысяч людей, за штурвалом пролететь? Не облажался бы я, не струхнул бы? Поэтому у меня к этим людям очень большое уважение. Я считаю все, что происходит на “НАШЕСТВИИ” – это очень здорово. Мы все пацифисты в душе», - отметил Сергей Галанин.

Ранее в пресс-центре НСН лидер группы «Мельница» Наталья О’Шей (Хелависа) назвала авиашоу в небе над «НАШЕСТВИЕМ-2018» акцией за мирное небо.

Напомним, Главное Приключение Года проходит с 3 по 5 августа в Большом Завидове Тверской области. На трех сценах выступят более 150 музыкантов.