Макаревич: Не знаю слово «пробиться»! Успех – это всего лишь следствие работы

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Музыкант Андрей Макаревич в беседе с НСН посоветовал конкурсантам «ВЫСОЦКИЙ ФЕСТ» не гнаться за успехом, а играть хорошую музыку.

Уникальную возможность заявить о себе предоставит музыкантам из всех регионов страны «ВЫСОЦКИЙ ФЕСТ». Стать участником конкурса может любой желающий, играющий и сочиняющий музыку в стиле джаз, фанк, рок, рэп. Организаторы не ставят никаких стилевых рамок, есть лишь только ограничения по возрасту. Присылать аудиофайлы могут молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет.

В эфире НСН лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич признался, что молодым музыкантам просто жизненно необходимо набираться опыта, использовать каждую возможность заявить о себе.

«Важно принимать участие во всевозможных конкурсах и фестивалях. Я вот только что вернулся с потрясающего фестиваля в Монтрё, где выступали музыканты, так скажем, разной степени одаренности. Они слушают друг друга, их слушает публика, и это принципиальный момент», - отметил музыкант.

У Макаревича слова с делами не расходятся, потому что «Машина времени» на заре своего создания и становления принимала участия во всевозможных фестивалях, а их в конце 70-х-начале 80-ых прошлого века проводилось не так много. Но приезжая в Грузию или Эстонию, московская группа узнавала, что ее популярность давно пересекла границы Москвы.

«Я вспоминаю 76-ый год, когда мы впервые приехали на свой первый фестиваль, это было в Таллине. В 80-м году мы принимали участие в знаменитом фестивале в Тбилиси. А сейчас…. Я не понимаю, что такое «пробиться». Когда мы начинали, у нас не было такого понятия, такого термина. Пробиться куда?! А если человек в музыке идет за успехом, то лучше ему идти за другим! Человек должен стремиться делать хорошую музыку. А успех – это всего лишь следствие», - уверен Андрей Макаревич.

Участники должны отправить свои композиции до 20 июля через форму на официальном сайте конкурса vfest.ru.

Организаторы «ВЫСОЦКИЙ ФЕСТ» пообещали, что профессиональное жюри отслушает все присланные треки. Далее будут отобраны по 20 команд в каждом из федеральных округов. На 21-28 июля запланированы отборочные туры в каждом из 8 городов: Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Пятигорске, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске и Хабаровске.

Пятьдесят победителей этого отборочного тура получат шанс выступить на самом масштабном фестивале страны «НАШЕСТВИЕ - 2018» на сцене «Высоцкий»!