Финалистка «ВЫСОЦКИЙ.ФЕСТ»: Атмосфера на «НАШЕСТВИИ» похожа на добрый фильм

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Лейла Мурадова в эфире НСН рассказала, как влияет на артиста прямая отдача зрителей во время выступления.

В 2018 году фестиваль «НАШЕСТВИЕ» открыл третью сцену для молодых авторов-исполнителей, участников конкурса «ВЫСОЦКИЙ.ФЕСТ». Прошедшие в полуфинал 50 конкурсантов 4 и 5 августа выступили на специальной сцене «Высоцкий». По результатам концерта жюри выбрало 10 команд, которые прошли в финал конкурса. НСН пообщалась с финалистами, которые рассказали о своих ощущениях и впечалтениях от выступления на Главном приключении года.

Лейла Мурадова, вокалистка группы «Лейла», в эфире НСН рассказала о мечтах, которые исполнились на «НАШЕСТВИИ» благодаря не только атмосфере фестиваля, но и погодным условиям.

«Я бы хотела, во-первых, отметить всю группу техников, которые занимались нашим подключением. Перед нашим выступлением вдруг, откуда ни возьмись, появилась туча и буквально весь аппарат как из душа окатило. Причем у меня была давняя мечта поиграть в воде. Это очень интересное совпадение, потому что вероятность безопасно играть в воде, практически невозможна, всех ударит током. А тут такое совпадение. Было очень интересно. Когда дождь закончился, все техническая служба очень быстро ликвидировали все последствия и следы воды», — рассказала артистка.

Вокалистка группы «Лейла» отметила, что дождь не помешал зрителям смотреть выступление. Они были готовы ко всему. Просто пришли в дождевиках. По словам артистки, зрители встретили группу очень тепло, а видя ответную реакцию зрителя, у музыканта вырастают крылья. Также Лейла рассказала, что она смогла осуществить свою мечту и пообщаться с вокалисткой группы «Слот», которая входит в состав жюри конкурса «ВЫСОЦКИЙ.ФЕСТ».

«Сбылась моя мечта пообщаться с Нуки. На сценах «НАШЕСТВИЯ» не так много женщин, которые могут совладать с такой большой публикой. На нее народ ведется, как кролики на удава. Она, конечно, шаманит и ее мощь впечатляет. В целом вся атмосфера на «НАШЕСТВИИ», это что-то волшебное, похожее на добрый фильм. Потому что ты окунаешься в беззаботность и радость. Люди просто ходят и улыбаются друг другу. Они пришли просто радоваться — это невероятно», — поделилась эмоциями Лейла Мурадова.

Напомним, 10 прошедших в финал групп встретятся снова на гала-концерте в Москве. Финальный этап конкурса «ВЫСОЦКИЙ.ФЕСТ» пройдет с 1 по 10 ноября. В результате будут выбраны три победителя, для которых откроются новые возможности по раскрутке своих команд.