Финалистка «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ» Дарья Берначук раскрыла, чего стыдится после «Нашествия»

ФОТО: Дарья Берначук // Страница в соцсети «ВКонтакте»

Конкурсантка Дарья Берначук рассказала НСН, когда начала писать первые песни, и как менялись её музыкальные пристрастия.

Остался позади полуфинал конкурса «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ», а плеяда конкурсантов не заканчивается. НСН рассказывает о финалистах музыкального состязания по порядку — теперь настал черёд автора-исполнителя Дарьи Берначук.

Девушка родом из Иркутска выросла в многодетной семье, где родители заботились о музыкальном образовании каждого из пяти отпрысков — поэтому Дарья, старшая из детей, освоила классическую гитару. По её словам, первые песни начали приходить в пятом классе — прямолинейные и наивные. Дальше была череда городских конкурсов, больших и малых. Первый альбом «Воздух» Дарья решилась написать в 20 лет, во время обучения на физфаке. Как рассказала НСН сама девушка, музыкальные вкусы тогда формировались стихийно, однако сейчас, к 24-м годам, она определилась с приоритетами.

«Явных авторитетов в музыке долгое время не было, слушала классиков-гитаристов. Сейчас предпочитаю в большом количестве фолк, блюз, инди-рок разных национальностей — люблю исландцев и грузин», — поделилась конкурсантка.

Примечательно, что родным Иркутском география творчества Дарьи не ограничивалась. По учёбе и не только она путешествовала по России и смогла пустить корни в Красноярске, Улан-Удэ, Санкт-Петербурге. Участие в конкурсе «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ», по словам девушки, помогло ей открыть для себя ещё один город на карте — Новосибирск, именно там проходил отборочный тур состязания.

Впереди у Дарьи финал, который пройдёт в российской столице и завершится масштабным гала-концертом. А пока она готовится к дальнейшему штурму музыкального Олимпа — пишет песни, работает над качеством звука и открывает для себя особенности гостевых радиоэфиров.

«Буквально после отбора в Завидове (полуфинал конкурса, проходивший на фестивале «НАШЕСТВИЕ» — прим. НСН) дописала еще 5 треков в хорошем качестве. А то стыдно как-то: прошла в финал, а у меня микрофон за 300 рублей и собаки на заднем фоне лают! А 17 августа у меня был третий в моей жизни радиоэфир — “Нашествие” открывает двери! В этот раз на иркутском «Нашем радио» — да-да!», — призналась Дарья Берначук.

Напоминаем, что финал конкурса «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ» уже не за горами. Он пройдёт с 1 по 10 ноября в столице и завершится гала-концертом. Победителей, которых определит жюри, ждут новые возможности для раскрутки и дальнейшей музыкальной карьеры, спецприз получит ещё один финалист, которого выберут пользователи соцсети «ВКонтакте».