Финалисты «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ» группа MEZOZOY: Творческих планов не строим, предпочитая спонтанность!

ФОТО: Страница группы «ВКонтакте»

Участники группы рассказали НСН, как родился их дуэт, и почему музыкантам вредно загонять себя в жанровые рамки.

НСН продолжает знакомить публику с биографиями финалистов конкурса авторов-исполнителей «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ». Нижегородская группа MEZOZOY интересна не только своим творчеством, но и историей появления. Этот дуэт поэтов Саши Мочалова и Насти Фроловой родился спонтанно после конкурса юношеской песни, где первый был членом жюри, а вторая конкурсанткой. Александр тогда уже играл в группе «Чертополох», но не стал отказываться от нового опыта — так появился MEZOZOY. Интересно, что выбор названия группы оба её лидера не объясняют, сохраняя элемент загадки.

С новым проектом Саша и Настя успели поиграть не только в родном Нижнем Новгороде — вначале они переехали в Суздаль, затем обратно в Нижний, также играли в Москве. Как утверждают сами музыканты, «географическое расположение группы не поддается определению». Интересно, что продолжая играть вместе, Саша и Настя сохраняют сольные проекты.

Состав группы периодически меняется, но неизменными остаются лидеры коллектива. От электрического звука музыканты постепенно перешли к акустике, в последнее время чаще играют вдвоём или втроём с бас-гитаристом Олегом Канаковым.

Примечательно, что нижегородские финалисты конкурса «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ» уже имеют за плечами несколько побед: группа MEZOZOY становилась дважды лауреатом Грушинского фестиваля авторской песни в номинациях поэзии и авторов-исполнителей. Также на счету группы призовые места фестивалей «Гринландия» и «Рамонский Родник».

Сами участники группы стараются избегать жанровых определений для своей музыки. «Творческих планов не строим, предпочитая спонтанность. Записываемся по настроению и иногда играем концерты. Стараемся избегать жанровых определений — всё равно в них не попадаем и вообще — они ограничивают и не соответствуют прямой задаче художника», — утверждают музыканты. Главное кредо группы они определяют так: «MEZOZOY — это пространство творчества и отдыха для его участников».

Напомним, что финал конкурса «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ» пройдёт с 1 по 10 ноября и завершится гала-концертом в столице. Победителей ждет помощь в дальнейшем продвижении, а также новые возможности для раскрутки от организаторов конкурса и социальной сети «ВКонтакте».