Финалист «ВЫСОЦКИЙ.ФЕСТ» о «НАШЕСТВИИ»: Спасибо зрителям за подвиг!

Анастасия Фролова

Анастасия Фролова из группы Mezozoy в эфире НСН поблагодарила зрителей, пришедших на новую сцену «Высоцкий».

В минувшие выходные в Тверской области прошел не только ежегодный фестиваль «НАШЕСТВИЕ», но и полуфинал конкурса авторской песни «ВЫСОЦКИЙ.ФЕСТ». В течение двух дней 50 молодых авторов-исполнителей из разных регионов и из разных жанров попытались завоевать сердца гостей «Главного приключения года» со сцены «Высоцкий». 10 самых талантливых, по мнению профессионального жюри, коллективов и артистов прошли в финал единственного в своем роде конкурса, дающего беспрецедентные возможности молодым музыкантам.

Одна из финалистов конкурса «ВЫСОЦКИЙ.ФЕСТ» Анастасия Фролова из группы Mezozoy поделилась с НСН своими впечатлениями от организации конкурса и выступления на легендарном фестивале.

«Все очень хорошо организовано. Очень хороший контроль в плане того, что с тобой постоянно находятся на связи. Зрители очень хорошие. Нас удивило, потому что у нас обычно несколько другая публика, когда мы играем. Совсем другие лица, и здорово то, что они внимательные, не просто зеваки, которые от сцены к сцене ходят, а просто приходили и внимательно слушали. Это же своеобразный подвиг, прийти на то, что еще не знаешь. Им низкий поклон», — сказала участница группы Mezozoy.

Анастасия добавила, что зрители сцены «Высоцкий» были способны поддержать молодых исполнителей, и для некоторых коллективов это было очень важно. Кроме того, фестиваль «НАШЕСТВИЕ» подарил группе не только шанс заявить о себе перед всей страной, но и возможность работы над собой, отметила Анастасия.«Смотришь на другие коллективы, отмечаешь какие-то пунктики. Идет такая саморабота. Я бы сказала, что в этом случае не то, чтобы какой-то наплыв вдохновения, я больше склоняюсь к тому, что саморабота происходит», — поделилась Фролова.Напомним, финалисты конкурса «ВЫСОЦКИЙ.ФЕСТ» получат уникальную возможность подготовиться к финальному гала-концерту в столице в лучшей звукозаписывающей московской студии «Vintage Records». Победители конкурса войдут в ротацию «НАШЕго Радио» и получат множество возможностей для творческого роста. Кроме того, один из финалистов получит специальный приз от соцсети «ВКонтакте» - раскрутку на миллионную аудиторию.