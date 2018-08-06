Финалист «ВЫСОЦКИЙ.ФЕСТ» рассказал о шоке от карнавала рок-н-ролла на «НАШЕСТВИИ»

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Денис Рублевский в эфире НСН поделился впечатлениями об участии в Главном приключении года.

На фестивале «НАШЕСТВИЕ» прошел полуфинал конкурса «ВЫСОЦКИЙ.ФЕСТ». Группы, прошедших отборочные концерты по всей стране, выступили 4 и 5 августа на специальной сцене «Высоцкий». Из 50 конкурсантов были выбраны 10 финалистов, которые выступят на финальном гала-концерте в Москве, а также смогут подготовить совместные номера с музыкальными наставниками.

Вокалист группы THE STARKILLERS Денис Рублевский рассказал НСН о возможностях, которые открылись для его команды после выхода в финал конкурса на «НАШЕСТВИИ-2018».

«Без ложной скромности могу сказать, что нам удалось довольно сильно раскачать толпу. За те две песни, которые мы играли, я видел как люди, которые просто идут мимо, слыша наши завывания и наш рок-н-рол, подтягивались к сцене и всячески нас поддерживали. Мне безумно понравилось! Я не могу кого-то особенно выделить, потому что мы метались между тремя сценами, послушали кучу команд. От «Алисы» и «25/17» до «Ленинграда» и «Anacondaz», и все безумно понравилось. Для нас фестиваль сложился в огромный непрекращающийся карнавал рок-н-ролла. Всей нашей команде понравилось все. От крутого звука до красивых девушек», — признался молодой артист.

Денис Рублевский обратил внимание, что без нового опыта невозможно развитие любой группы. По его словам, когда живешь в восьми тысячах километров от столицы России, то все вокруг видится по-другому. Команда на фестивале представляла город Хабаровск.

«За два дня, что мы провели на фестивале, мы послушали порядка 40-50 команд, не говоря уже о хедлайнерах. Мы узнали очень много нового, пообщались с большим количеством людей, которых никогда бы в жизни не встретил. Это для нас действительно колоссальный опыт и просто невероятно круто», — поделился эмоциями Денис.

Группа выразила благодарность организаторам фестиваля и конкурса «ВЫСОЦКИЙ.ФЕСТ» за возможность своими глазами увидеть Главное приключение года.

«Мы вообще в полнейшем восторге от фестиваля. Я скажу честно, что слышал много противоречивых отзывов, в том числе и плохих. Но мы, наконец-то, своими глазами посмотрели и это просто потрясающе! Видно очень качественный продакшн, все сделано грамотно и по уму. Мы просто аплодируем стоя организаторам «НАШЕСТВИЯ» и конкурса «ВЫСОЦКИЙ.ФЕСТ». Они большие молодцы и безусловные профессионалы», — рассказал вокалист группы THE STARKILLERS.

Напомним, финальный этап конкурсапройдет с 1 по 10 ноября 2018 года. В список финалистов вошли: группа «Лейла», Никита Рогозин, Группа «Мезозой», Дарья Берначук, Алан Макиев, группа «Рви меха», группа Starkillers, Группа «Линкорн», группа «Кукольный театр» и Константин Игнатов. Приз зрительских симпатий фестиваляполучила группа Malaя. По результатам финала будут отбраны три победителя, которые получат возможности для творческого развития, в том числе помощь в продвижении песен победителей.