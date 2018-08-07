Финалист «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ» рассказал, как публика «качала» на его выступлении

ФОТО: Оркестр "РВИ Меха" // vk.com/rvimexa

Александр Плетнёв в эфире НСН признался, что ему безумно понравилось выступать в полуфинале конкурса.

Во время фестиваля «НАШЕСТВИЕ» были определены 10 участников финала конкурса «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ». Среди них – Никит Рогозин, Дарья Берначук, группы «Мезозой», «Лейла», «Рви меха» и другие. Все они соревновались с конкурсантами на сцене «Высоцкий» 4 и 5 августа. Теперь финалистам предстоит готовиться к выступлению на гала-концерте, который пройдёт в Москве.

Один из участников конкурса, лидер группы «Рви меха» Александр Плетнёв в эфире НСН признался, что во время полуфинала старался максимально выложиться на сцене.

«Мне безумно понравилось. Фестиваль очень крутой, интересный, разноплановый. Очень много любимых артистов, много знакомых удалось встретить. Можно перечислять бесконечно. Публика нас очень здорово принимала. В какой-то момент мне показалось, что там всем достаточно прохладно и безразлично, что люди предвзято смотрят конкурсантов, но у нас народ качал. Во время полуфинала нужно было прийти и максимально сделать то, что можешь», - отметил музыкант.

Особенно понравилось Александру Плетнёву в конкурсе то, что удалось послушать не только соперников, но и известных артистов, которые выступали на Главной сцене фестиваля

«Я был удивлён масштабности “НАШЕСТВИЯ”. Я не думал, что он настолько большой. Я имею в виду артистов, количество народа, сцену. Конечно, я побывал на всех трёх сценах. Мне безумно понравилось выступление Макса Покровского, The Hatters, Zdob si Zdub, “Ленинград”, который великолепно выступил. Это настоящий рок-н-ролл. Такой драйв», - поделился впечатлениями Плетнёв.

Напомним, подготовка финалистов конкурса будет проходить в лучшей звукозаписывающей студии в Москве Vintage Records. Победителей ждёт ротация на «НАШЕм Радио» и множество возможностей для творческого роста. Более того, один из финалистов получит спецприз от социальной сети «ВКонтакте» - его песня будет раскручена на миллионную аудиторию.