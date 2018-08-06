Финалист «ВЫСОЦКИЙ.ФЕСТ»: Давно был нужен конкурс вне ограничений!

Музыкант из Казани рассказал НСН о своем первом опыте на «НАШЕСТВИИ-2018».

Завершился очередной этап конкурса молодых авторов-исполнителей «ВЫСОЦКИЙ.ФЕСТ». Пятьдесят коллективов и музыкантов со всей страны выступили на сцене «Высоцкий» перед гостями главного рок-фестиваля года «НАШЕСТВИЕ». Десять из них получили путевку на финальный гала-концерт, для которого они будут готовиться в лучшей в столице звукозаписывающей студии «Vintage Records».

Один из финалистов конкурса «ВЫСОЦКИЙ.ФЕСТ» Константин Игнатов поделился с НСН своими впечатлениями от выступления на «Главном приключении года», на котором он оказался впервые.

«Для меня это было первое Нашествие в принципе, я там не бывал ни как слушатель, ни как участник, поэтому у меня эмоций, конечно, через гору. Сама идея создания конкурса замечательная, потому что 50 человек и коллективов со всей страны имели возможность поделиться своими песнями, и это очень здорово. Это давно назревало, я считаю, и было очень круто. Благодарность тем, кто организовал такой конкурс в формате без границ, без конкретных рамок. Это замечательная идея, и огромная благодарность тем, кто ее придумал и осуществил», — сказал конкурсант.

Константин отметил, что конкурировать с лайн-апом «Главной сцены» и сцены «НАШЕ 2.0» было сложно, но даже публика в 30 человек для молодого музыканта имела свое значение.

«Конечно, людей не очень хватало. Это понятно, потому что две сцены, где выступали хэдлайнеры, с ними сложно было конкурировать, но люди приходили. Конкретно на меня пришли человек, наверное, 30, это было тоже неплохо. Я всем доволен и, в принципе, фактом того, что я сыграл на "Нашествии"», — резюмировал музыкант.

Напомним, победители конкурса «ВЫСОЦКИЙ.ФЕСТ» войдут в ротацию «НАШЕго Радио» и получат уникальные возможности для творческого роста, а один из финалистов получит специальный приз от соцсети «ВКонтакте».