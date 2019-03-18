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Музыка

Экс-адвокат Маруани не обиделся на претензии со стороны музыканта

18 Марта 2019 в 14:35
Экс-адвокат Маруани не обиделся на претензии со стороны музыканта
ФОТО: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Адвокат Игорь Трунов, ранее представляющий интересы Дидье Маруани, рассказал НСН, что для него история с французским музыкантом и его иском к Филиппу Киркорову давно закончена.

Председатель Коллегии адвокатов «Тарло и партнеры» Евгений Тарло, который представляет интересы французского музыканта Дидье Маруани в судебном разбирательстве с российским певцом Филиппом Киркоровым, обвинил своего предшественника Игоря Трунова в неправильной подаче иска. Об этом Тарло заявил в пресс-центре НСН.

«В 2016 году дело вел адвокат [Игорь] Трунов. Он подготовил исковое заявление, которое почему-то дважды подавал не туда, куда нужно. Это заявление не было принято в городской суд почему-то, я не понял. Какая-то очень странная история. С юридической точки зрения, некий нонсенс, так нельзя. Есть правила подсудности, есть правила подачи, адвокат обязан их знать», — рассказал в ходе пресс-конференции Евгений Тарло.

В свою очередь, адвокат Игорь Трунов, ранее представлявший интересы французского композитора, в беседе с НСН заявил, что считает неправильным комментировать заявление нынешнего адвоката Дидье Маруани.

«Это взаимоотношения с клиентом. И зачем мне что-то доказывать? У них есть возможность подать в суд по-новой. Выбрать какую-то стратегию. Какие позиции», - отметил собеседник НСН.

Игорь Трунов также подчеркнул, что для него эта история уже завершенная. Также он напомнил, что камни всегда кидают в плодоносящее дерево.

«Мне не обидно. Это нормально», - резюмировал адвокат, ранее представляющий интересы Маруани.

Маруани: Наша история с Киркоровым еще не закончена!

Добавим, также в ходе пресс-конференции в информационном агентстве «Национальная служба новостей» адвокат Дидье Маруани Евгений Тарло сообщил, что помимо уже поданного иска против Филиппа Киркорова о нарушении авторских прав, также готовится иск против адвоката короля российской эстрады Александра Добровинского, обвинившего Маруани в 2016 году в вымогательстве. 

Тогда французский композитор и представлявший его интересы адвокат Игорь Трунов были задержаны в отделении «Сбербанка». Там предполагалось заключение мирового соглашения с Филиппом Киркоровым, предусматривающее выплату компенсации потерпевшей стороне.

Российский певец и его адвокат Александр Добровинский обвинили своих оппонентов в вымогательстве, однако позже правоохранительные органы отказались возбуждать уголовное дело в отношении Дидье Маруани.

 

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