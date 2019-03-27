Директор «Технологии» рассказал о невыполненных обязательствах Рябцева перед группой

Алексей Филимонов рассказал НСН, как бывший вокалист группы подвёл и фанатов, и коллег по музыкальному цеху.

Директор группы «Технология» Алексей Филимонов в пресс-центре НСН рассказал, какие обязательства не были выполнены бывшим участником коллектива после его ухода.

«К сожалению, по техническим причинам на сайте группы фотография Романа висела довольно долго. Но и у Романа были обязательства перед группой. У нас до апреля прошлого года были расписаны концерты, заключены договоры, Романом были даны обязательства, что он будет принимать в них участие. Потом он, правда, лёг в больницу, сказал, что это плановое обследование. Но это же не форс-мажор», — рассказал Фиоимонов.

Также были и другие обязательства, которые остались в наследство группе, добавил директор коллектива.

«Мы выпускали предыдущий альбом, который потом не смогли продать. Но не смогли продать, потому что за три года до выпуска Роман его слил в интернет. И у нас была договорённость с лейблом, что Роман в течение года напишет новый альбом. Эти обязательства растянулись на 10 лет. Писались песни, они даже релизились, но Рома очень медленно работает и, к сожалению, он песни не доделывает», — заметил Филимонов.

Ранее директор группы рассказал НСН, как Роман Рябцев покинул группу неожиданным для всех образом.