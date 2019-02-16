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Музыка

Чартова Дюжина: ДДТ выиграли в номинации «Группа»

16 Февраля 2019 в 22:00
Чартова Дюжина: ДДТ выиграли в номинации «Группа»

XII Ежегодная национальная премия «Чартова Дюжина» 2019 завершается выступлением группы ДДТ.

В «Ледовом Дворце» в Санкт-Петербурге проходит XII Ежегодная национальная премия «Чартова Дюжина» 2019. На сцене «Ледового Дворца» выступили «LOUNA», Глеб Самойлов и The Matrixx, LUMEN, «Сурганова и Оркестр» и The Hatters.

В последней номинации за звание лучшей группы победила группа ДДТ. Лидер коллектива Юрий Шевчук представил всех членов группы и поблагодарил «Наше радио» за награду. «Спасибо за это высшее звание. Будем стараться и дальше играть поменьше лажи», - заявил он.

Ранее Рустэм «Тэм» Булатов, вокалист группы Lumen в эфире НСН отметил «живучесть» русского рока. «С рок-музыкой все хорошо. Посмотрите,  огромный стадион в центре Петербурга забит людьми, которые пришли посмотреть на коллективы, на которые им не все равно», - отметил он.

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