Вадим Самойлов: Следующая «Чартова Дюжана» должна быть «между счастьем и эйфорией»

Экс-участник группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов в эфире НСН предложил новый слоган для «Чартовой Дюжины».

15 февраля на арене «ВТБ «Ледовый Дворец» состоялась очередное вручение премии «Чартова Дюжина». Главное музыкальное событие не только минувшей недели, но и всей зимы превратилась в настоящее шоу #МЕЖДУПРОШЛЫМИБУДУЩИМ.

Как заявил в эфире НСН экс-участник «Агаты Кристи» Вадим Самойлов, связь прошлого с будущим сегодня стала настоящим трендом.

«Затея неплохая. Мне она близка еще и тем, что у меня вышла песня «Между будущим и прошлым». Эта тема соединения времен очень кстати и к месту на рубеже столетий, который мы сейчас проживаем. Эдакий культурный неодекаданс. То есть мы только входим в 21-й век и эти мыс ли о том, что было в прошлом и что будет в будущем для нынешнего момента актуальны. Об этом много говорится, поется и даже слоган «Чартовой Дюжины» оказался похожим», - сказал НСН музыкант.

Артист также предложил свой вариант слогана для следующей «Чартовой Дюжины».

«Нам еще долго придется проживать ситуацию между миром и войной. Мир сегодня неспокойный и нестабильный и пока мы все это не проживем, человечество вряд ли куда-то способно шагнуть, если это «между» не растворить. Предлагаю следующим слоганом сделать «Между счастьем и эйфорией», - заключил Вадим Самойлов.

Церемония превратилась в настоящее шоу #МЕЖДУПРОШЛЫМИБУДУЩИМ и показала 50-летнюю историю отечественного рока. В ней приняли участие группы «ДДТ», «LOUNA», «БИ-2», «СерьГа» и другие музыканты.