Вокалист Lumen на «Чартовой Дюжине» опроверг смерть рока

Фронтмен группы Lumen Тэм Булатов в эфире НСН рассказал о состоянии современной русской рок-музыки.

В «Ледовом Дворце» в Санкт-Петербурге проходит XII Ежегодная национальная премия «Чартова Дюжина» 2019. На сцене «Ледового Дворца» выступают «LOUNA», Глеб Самойлов и The Matrixx, LUMEN, «Сурганова и Оркестр» и The Hatters.

Рустэм «Тэм» Булатов, вокалист группы Lumen в эфире НСН отметил «живучесть» русского рока.

«Кто бы что не говорил, с рок-музыкой все классно! Все отлично! Посмотрите, огромный стадион в центре Петербурга забит людьми, которые пришли посмотреть на коллективы, на которые им не все равно. С рок-музыкой все хорошо. Давайте будем просто жить, радоваться и не слушать всякие глупости о том, что рок умирает. Его хоронят уже дольше, чем я живу…», - заявил он.

Ранее Тем Булатов получил приз в номинации «Чартовой Дюжины» «Солист». Он сообщил, что этого достижения он добился благодаря всему музыкальному коллективу.