Билет в один конец. Участница «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ» рассказала, как попала на конкурс

Жительница Якутска в эфире «НАШЕго Радио» рассказала, что купила билеты на отборочный тур конкурса, не раздумывая.

50 полуфиналистов конкурса молодых авторов-исполнителей «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ» готовятся покорять специальную сцену «НАШЕСТВИЯ 2018». Их имена определились на прошлой неделе во время отборочных концертов, прошедших в восьми федеральных округах. В частности жюри оценивало молодых авторов-исполнителей в Пятигорске, Москве, Екатеринбурге, Хабаровске, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону и Санкт-Петербурге.

Анна Корнилова, участница отборочного концерта в Хабаровске, прошедшая в следующий этап конкурса, в эфире утреннего шоу «Подъёмники» на «НАШЕм Радио» призналась, что схватила последний билет на самолёт из Якутска.

«Именно на 23 июля, когда проходил концерт, билеты стоили 13 тысяч. Я их сразу купила. Хотя если бы они стоили 40 тысяч, я бы всё равно взяла, только бы дольше думала», - поделилась участница конкурса.

Интересно, что изначально девушка купила билет только в одну сторону. Песню, которую Анна Корнилова прислала на конкурс, она написала ещё в 16 лет, а сейчас ей уже 24. В конкурсе её поддерживал папа.

«Мне папа говорил, что если чувствуешь, что надо, то лети. Но парень спрашивал, зачем я туда еду», - сказала автор-исполнитель.

Теперь Анна Корнилова, как и ещё 49 участников конкурса «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ», выступит во время «НАШЕСТВИЯ» в Большом Завидове Тверской области. В этот раз за покупку билетов будут отвечать организаторы.

Напомним, изначально заявку на «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ» могли подать музыканты от 18 до 35 лет. Они присылали их с 25 июня по 20 июля. После обработки 2267 заявок к конкурсу были допущены 1749 работ. Лидером по числу заявок стал Центральный федеральный округ (829 штук). От Дальневосточного федерального округа на сайт конкурса поступило 39 заявок, а на прошедший в Хабаровске концерт пригласили 15 артистов. Анне Корниловой удалось войти в четвёрку исполнителей, которая вышла в полуфинал и поедет на «НАШЕСТВИЕ».