«ВЫСОЦКИЙ.ФЕСТ»: Момент истины наступит на «НЕШЕСТВИИ»

Никита Высоцкий оценил участников конкурса «ВЫСОЦКИЙ.ФЕСТ», которые благодаря своим талантам и непохожести прошли отборочный тур и выступят на «НАШЕСТВИИ».

Отборочный этап конкурса молодых авторов-исполнителей «ВЫСОЦКИЙ.ФЕСТ» официально завершен. Накануне в Санкт-Петербурге состоялся последний концерт отборочного тура, по итогам которого будут названы имена 50-ти счастливчиков, получивших возможность выступить на специальной сцене фестиваля «НАШЕСТВИЕ».

В течение минувшей недели компетентное жюри конкурса побывало в Новосибирске, Хабаровске, Москве, Екатеринбурге, Пятигорске, Ростове-на-Дону, в Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге. Председатель жюри конкурса Никита Высоцкий в беседе с НСН заявил, что задачу, которая организаторами была поставлена изначально и заключалась в том, чтобы дать возможность молодым авторам-исполнителям выступить перед более широкой аудиторией, можно считать выполненной.

«Участники отборочного тура конкурса действительно «другие». К нам пришло много людей, которые по конкурсам не ходят и не светятся. Должен отметил, что ребята работают достаточно неожиданно. Есть, конечно, и ожидаемые вещи, но из тех, кто поедет на «НАШЕСТВИЕ», много оригинальных исполнителей – ни на кого не похожих, которые отвечают требованиям конкурса», - рассказал Никита Высоцкий.

Для себя он отметил интересных исполнителей не только среди групп, но и среди музыкантов-солистов. Однако называть их имена Высоцкий не стал, предпочел сохранить интригу до «НАШЕСТВИЯ».

«Я согласен с решением питерского жюри, считаю, что были выбраны достаточно хорошие и интересные ребята. Называть кого-то конкретно не буду, но у меня есть плюсики по всем городам. Это те ребята, которые мне, безусловно, понравились. В целом уровень всех участников примерно одинаков. Каких-то явных лидеров, которые со 100-% вероятностью войдут в будущую десятку финалистов, среди них нет. Нет и откровенных провалов, а также людей, которые просто «поехали до кучи». Профессионально ровный хороший уровень с точки зрения таланта и никогонепохожести». Остальное решится на «НАШЕСТВИИ», потому что там придется петь не для заинтересованного жюри, а для людей, которым то ли понравится, то ли нет. Постепенно приближается момент истины», - заключил Никита Высоцкий.

Напомним, что всего на конкурс «ВЫСОЦКИЙ.ФЕСТ» в срок с 25 июня до 20 июля было подано 2267 заявок с аудио- и видеороликами, из которых 1749 работы были допущена к конкурсу.

По итогам концерта в Новосибирске в полуфинал прошли шесть музыкантов. В Хабаровске жюри отобрало четверых исполнителей. Еще девять человек получили путевку на «НАШЕСТВИЕ» после концерта в Москве. Семь молодых музыкантов поедут в Большое Завидово из столицы Урала, шесть - из Пятигорска, и столько же из Ростова-на-Дону. На концерте в Нижнем Новгороде жюри отобрало еще шестерых участников, а последние семь полуфиналистов определились в Санкт-Петербурге.

По итогам «НАШЕСТВИЯ» определятся 10 финалистов конкурса «ВЫСОЦКИЙ.ФЕСТ», которые которые будут готовиться к гала-концерту в одной из лучших звукозаписывающих студий столицы Vinyl Records. Победитель конкурса получит возможности для дальнейшего продвижения своей музыки, ещё одного призёра выберут слушатели соцсети «ВКонтакте».