Безопасность на «НАШЕСТВИИ» обеспечат более 3 тысяч сотрудников

Генеральный директор «Мультимедиа Холдинга» рассказала НСН о том, как организаторы готовят условия для гостей фестиваля.

Безопасность на фестивале «НАШЕСТВИЕ»-2018 будут обеспечивать более трёх тысяч сотрудников служб безопасности. Об этом и других условиях на фестивале рассказала в ходе пресс-конференции генеральный директор «Мультимедиа Холдинга» Евгения Киселёва.

«Безопасность для нас является приоритетной, и в этом году на поле будет работать более трёх тысяч сотрудников служб безопасности. Мы расширяем въезды, чтобы избавить людей от пробок, в два раза увеличиваем пропускную способность. Также на фестивале будет организовано четыре зоны парковки — три для гостей и одна служебная. Мы укрепляем въезды и выезды, чтобы они были комфортными», — рассказала Киселёва.

Также она отметила, что за 19 лет жизни фестиваля его посещаемость выросла в 50 раз. В последние годы на «НАШЕСТВИЕ» в течение трёх дней приезжает порядка 200 тысяч человек. Напомним, что в этом году open-air пройдёт традиционно в Большом Завидове, но в другие даты – 3, 4 и 5 августа.







