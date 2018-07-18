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Музыка

Раскрыта связь ЧМ-2018 и фестиваля «НАШЕСТВИЕ»

18 Июля 2018 в 17:17
Раскрыта связь ЧМ-2018 и фестиваля «НАШЕСТВИЕ»
Ведущий «НАШЕго Радио» рассказал НСН, как фестиваль в 2011 году помог решить судьбу мундиаля. 

Креативный директор радиостанции «НАШЕ Радио», ведущий утреннего шоу «Подъёмники» Игорь Паньков в ходе пресс-конференции, посвящённой фестивалю «НАШЕСТВИЕ», рассказал, как связаны между собой ЧМ-2018 и Главное Приключение Года.

«Мы считаем, что этим летом есть два главных события — фестиваль «НАШЕСТВИЕ» и чемпионат мира по футболу. Но знаете ли вы, что они тесно связаны? В 2011 году Россия отправляла свою заявку на возможность проведения у нас мундиаля. Специально к этому событию было снято видео, там мяч набивали в Большом театре, на борту МКС и на «НАШЕСТВИИ» 2010. Так что можно с чистой совестью сказать, что ЧМ-2018 был проведён благодаря балету, космосу и «НАШЕСТВИЮ», — рассказал Паньков.

Напомним, что фестиваль «НАШЕСТВИЕ» в этом году пройдёт 3, 4 и 5 августа в Большом Завидове. За день до открытия open-air состоится пре-пати фестиваля, где со своим специальным сетом выступит группа «П…фильмы». Узнать все новости фестиваля а также приобрести билеты можно на сайте Nashestvie.ru.

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