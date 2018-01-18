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Школы используют высокую явку на выборы президента для проведения референдумов

18 Января 2018 в 16:37
Школы используют высокую явку на выборы президента для проведения референдумов
Фото: rekvest.ru

Школьный референдум по актуальным вопросам развития образования параллельно с выборами главы государства обеспечит высокую явку среди родителей. Об этом АГН «Москва» сообщил один из инициаторов проекта, депутат Мосгордумы Антон Молев в четверг, 18 января.

Межрайонный совет директоров образовательных учреждений Москвы накануне предложил провести школьный референдум параллельно с выборами президента РФ 18 марта текущего года. Каждая школа самостоятельно может определить круг вопросов для участников «школьного референдума».

«Первое голосование родителей и учеников, которым уже исполнилось 14 лет, пройдет 18 марта, в день президентских выборов. Понятно, что среди всех выборов, которые проходят на территории Москвы, самыми востребованными, привлекающими наибольшее количество участников, являются выборы президента РФ. На них приходит более 50% граждан, а значит и в «школьном референдуме» примет участие максимальное количество родителей», - отметил Молев.

По словам депутата Мосгордумы, референдум даст возможность школам посоветоваться с родителями и учениками по спорным вопросам и получить обратную связь. «Время каникул, начало учебного дня, школьная форма, выбор второго дополнительного иностранного языка - это могут быть совершенно любые темы (не более четырех в повестке), но обязательно входящие в компетенцию образовательной организации», - уточнил Молев.

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