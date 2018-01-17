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Московские родители сами смогут выбрать график каникул своим детям

17 Января 2018 в 18:04
Московские родители сами смогут выбрать график каникул своим детям

Для решения актуальных вопросов в сфере образования могут провести «школьные референдумы». С таким предложением выступил межрайонный совет директоров образовательных учреждений Москвы. Согласно инициативе референдумы должны пройти параллельно с выборами президента РФ 18 марта 2018 года.

Предполагается, что в рамках референдумов будут решаться вопросы о каникулах, единой школьной форме, времени начала занятий и выборе второго иностранного языка для изучения в школах. Отмечается, что эти вопросы много раз поднимали родители на собраниях и встречах с представителями школ.

«Президентские выборы – самые популярные у избирателя, на них приходит более 50% граждан, а значит и в «школьном референдуме» примет участие максимальное количество родителей», - отметил один из инициаторов проекта, депутат Мосгордумы, бывший директор школы Антон Молев.

По мнению парламентария, проведение референдумов будет способствовать развитию гражданского общества, так как и у родителей, и у школьников появляется возможность самостоятельно решать актуальные вопросы в сфере образования.

В «референдумах» смогут принять участие родители учеников, а также сами школьники, которым уже исполнилось 14 лет. 


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