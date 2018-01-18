Профсоюзы Москвы будут агитировать москвичей прийти на президентские выборы

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Профсоюзы Москвы включаются в предвыборную кампанию, и будут призывать работников на предприятиях принять участие в голосовании. Как рассказал заместитель председателя Федерации Алексей Савин, голоса москвичей могут сыграть важнейшую роль при определении результатов выборов, если жители города примут в них активное участие.



«В связи с этим ввиду решения пятого совета Московской Федерации профсоюзов предлагается среди членов профсоюзов, работников предприятий и организаций, а также потребителей производимой продукции, товаров и услуг, провести широкую агитационно-разъяснительную кампанию за активное участие в выборах президента РФ», - отметил Савин.

Планируется, что будет создан штаб по выборам президента и агитационные группы. Савин добавил, что при проведении агитации необходимо обеспечить взаимодействие всех членских организаций Московской Федерации профсоюзов.

По словам председателя Московской Федерации профсоюзов Михаила Антонцева, агитационна кампания на предприятиях необходима. «Но надо, чтобы наша работа не оказалась «медвежьей услугой». Потому что существует жесткое законодательство, запрещающее агитировать за того или иного кандидата. А мы с вами сейчас говорим о проведении активной агитационной работы на предприятии. И ни в коем случае не за кандидата. Мы будем агитировать, чтобы люди приняли участие в голосовании, чтобы побудить в человеке желание уделить в выходной день время на выполнение своего гражданского долга», - уточнил он.

Важность агитации подчеркнул и председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов, который отметил важность такой агитации. «При этом никакой агитации за конкретных кандидатов и партии никто вести не будет. Этим должны заниматься штабы кандидатов», - сказал Горбунов.

Накануне, 17 января, межрайонный совет директоров образовательных учреждений Москвы предложил для решения актуальных вопросов в сфере образования провести «школьные референдумы». Согласно инициативе, референдумы должны пройти параллельно с выборами президента РФ 18 марта 2018 года.