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Происшествия

В Москве эвакуировали ещё один бизнес-центр из-за угрозы минирования

15 Февраля 2019 в 10:49
В Москве эвакуировали ещё один бизнес-центр из-за угрозы минирования
Люди стояли на холоде больше часа, прежде чем прибыли пожарные и сапёры, сообщила НСН очевидец.

В Москве эвакуировали бизнес-центр «Интерьер» из-за возможной угрозы минирования. Об этом НСН сообщила очевидец происшествия, сотрудник бизнес-центра  Галина.

«Эвакуировали в начале десятого, включили пожарную тревогу. Толпа стоит на улице. Весь бизнец-центр эвакуировали. Пока особо ничего не происходит, просто толпа стоит и не знает куда идти, что делать. Сказали, что пару часов точно. Видимо, будут проверять. Из полицейских вижу тольку одну машину с мигалками, с главного входа стоит. Так, чтобы что-то активно делали, пока не вижу», — сказала она.

По ее словам, прошло больше часа, прежде чем на место приехала пожарная машина и «сапёры с мигалками». На улице оказались около сотни человек, по оценкам собеседника НСН.

«По слухам, угроза минирования. Между сотрудниками так говорят. Пожара точно не было, потому что ни дыма, ни задымлений ничего не было. Скорее всего, кто-то позвонил и что-то сказал», — предположила Галина.

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Отметим, что в Москве произошла эвакуация ещё одного бизнес-центра на улице Станиславского. По словам очевидцев, так же из-за угрозы минирования.

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