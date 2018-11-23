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Онищенко: Московской шаурме никакие рейтинги не помогут!

23 Ноября 2018 в 17:38
Онищенко: Московской шаурме никакие рейтинги не помогут!
ФОТО: flickr.com
Экс-главный санитарный врач страны заявил НСН, что для составления рейтинга точек фастфуда нужны серьёзные лабораторные исследования.

Рейтинг столичных киосков с шаурмой составят активисты проекта «Безопасная столица». Об этом агентству городских новостей «Москва» сообщил координатор проекта Антон Акишин. По его словам, информация о том, где в городе самые безопасные точки продажи этого вида фастфуда, будет размещена на сайте организации, а также в социальных сетях.

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН усомнился в целесообразности составления такого рейтинга. По его словам, есть более важные вопросы для этого фронта работ.

«Это не наш продукт питания, не характерный для нашей пищевой культуры. Почему его выбрали, не знаю, наверное, есть какой-то высокий смысл, который малопонятен. Что касается составления рейтингов, в перечне приоритетов я бы поставил его (рейтинг шаурмы - прим.НСН) где-то в конце первой сотни. Можно и без рейтинга. А вот как некий путеводитель, ориентир более-менее добросовестных точек, да», — заметил Онищенко.

Онищенко рассказал, почему Москву нельзя избавить от опасной шаурмы

При этом он выразил сомнение, что активисты проекта способны провести исследования на высоком уровне, которые бы позволили судить о качестве шаурмы.

«Что касается качества, оно определяется сырьём, соблюдением технологий приготовления и грамотностью того персонала, который этим занимается. Но я не знаю, по каким критериям они будут составлять этот рейтинг. Главное, это качество продукции, а оно определяется объективными лабораторными исследованиями, которых, как я понимаю, у этих добровольцев нет. Вот это меня смущает», — заключил Онищенко.

Напомним, что в конце октября Роспотребнадзор проверил более 250 точек продажи шаурмы в Москве. Во всех без исключения были обнаружены нарушения: сроков годности и хранения продуктов, в документах на сырьё, не соблюдалось товарное соседство, правила техники безопасности. Тогда Геннадий Онищенко рассказал НСН, почему в городе такой беспорядок в сфере быстрого питания.

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