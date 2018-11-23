Москвичам пригрозили серьезным похолоданием после выходных

В Гидрометцентре рассказали НСН, что в конце этой недели температурный фон в столице будет достаточно умеренным.

Выходные и начало следующей недели погоду в регионе будут определять части циклонов, которые будут находиться вдали от столичного региона, но, тем не менее, они окажут свое влияние. Об этом в эфире НСН рассказала ведущий специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

«Погода будет в общем спокойная, облачно с прояснениями. Местами пройдет небольшой снег, на дорогах гололедица, будет ветрено, ветер изменится от юго-западного ночью в субботу до северо-западного днем в воскресенье. В субботу местами порывы ветра до 15 м/с. Температурный фон и в субботу, и в воскресенье примерно одинаковый – ночами в Москве -3°С -5°С, в Подмосковье -2°С -7°С. В дневные часы 0°С -2°С, по области 0°С -5°С», - сообщила она.

Синопик рассказала НСН, что влияние циклонов продлится в начале следующей недели. Местами будет идти небольшой снег, температура продолжит понижаться.

«В ночь на понедельник температура опустится на 1-2 градуса. В последующие дни произойдет дальнейшее снижение температуры, и к среде ожидается до -14°С ночью и -5°С -10°С днем. К середине недели температура будет ниже нормы на 4 градуса. Но в целом, погода характерна для конца ноября», - отметила эксперт.

Ранее сообщалось, что к концу календарной осени в Москве установятся «январские» морозы. Метеорологи предупреждали, что в последних числах ноября столбики термометров в ночные часы будут опускаться до -16°С .