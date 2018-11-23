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В конце ноября в Москву придут «январские» морозы

23 Ноября 2018 в 17:41
В конце ноября в Москву придут «январские» морозы

В конце календарной осени в Москве установятся «январские» морозы. Как сообщает портал «Метеоновости», в последних числах ноября столбики термометров в ночные часы будут опускаться до минус 16-ти градусов. Джем в столичном регионе прогнозируется порядке шести градусов мороза.

Метеорологи подчёркивают, что средняя суточная температура воздуха окажется на 7 градусов ниже климатических норм – она будет соответствовать показателям конца января.

Напомним, ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о том, что в предстоящие выходные в европейской части России установится нормальная предзимняя погода: дневная температура воздуха составит от 0 до минус 2 градусов. Об этом пишет сайт «Подмосковье Сегодня».

 

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