В конце ноября в Москву придут «январские» морозы

В конце календарной осени в Москве установятся «январские» морозы. Как сообщает портал «Метеоновости», в последних числах ноября столбики термометров в ночные часы будут опускаться до минус 16-ти градусов. Джем в столичном регионе прогнозируется порядке шести градусов мороза.

Метеорологи подчёркивают, что средняя суточная температура воздуха окажется на 7 градусов ниже климатических норм – она будет соответствовать показателям конца января.

Напомним, ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о том, что в предстоящие выходные в европейской части России установится нормальная предзимняя погода: дневная температура воздуха составит от 0 до минус 2 градусов. Об этом пишет сайт «Подмосковье Сегодня».