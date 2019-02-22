Москвичам предрекли резкие погодные перепады на выходных

Ведущий специалист Гидрометцентра рассказала НСН, каким будет характер погоды в Москве и по области в ближайшие дни.

В предстоящие выходные дни москвичам предстоит стать свидетелями смен нескольких температурных режимов, об этом в эфире НСН рассказала ведущий специалист Гидрометцентра Марина Макарова. Солнце, снег, ветер, дождь и гололед – всю радость этого февральского сочетания жители столичного региона познают на себе.

«В этом году ночь на 23 февраля будет умеренно морозной, температура понизится в Москве до –12°С… –14°С, по области –12°С … –17°С. Днем будет вполне по зимнему комфортно, температура немного ниже климатической нормы, благодаря антициклону есть шанс порадоваться солнечным лучам. Местами может пройти небольшой снег. Будет дуть северный ветер, но днем обойдется без сильных порывов, температура в Москве –5°С… –7°С, по области –4°С… –9°С», - отметила она.

Синоптик добавила, что в воскресенье погода вновь начнет меняться.

«Ночью в воскресенье –6°С… –8°С… в Москве, с небольшим снегом. По области –6°С… –11°С. Днем умеренный ветер повысит температуру до оттепельных значений. 0°С… +2°С в столице и –2°С… +3°С в Подмосковье. Пройдут небольшие осадки. По-прежнему будет гололедица, об этом надо помнить и пешеходам, и водителям. В начале следующей недели потепление усилится. Ночью около 0°С, днем в Москве +2°С … +4°С, по области –1°С… +4°С. Ночью небольшой снег, переходящий в дождь. В первой половине дня не исключен гололед. И порывы ветра ночью будут достигать 15 м/с», - добавила она.

Ранее сообщалось, что температура воздуха в Москве в пятницу 15 февраля поднялась до отметки в плюс 2,9 градуса на главной метеостанции ВДНХ. Такой показатель стал рекордным с начала нынешней зимы.