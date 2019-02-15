Пятница стала самым теплым днем зимы в Москве

Температура воздуха в Москве в пятницу поднялась до отметки в плюс 2,9 градуса на главной метеостанции ВДНХ. Такой показатель стал рекордным с начала нынешней зимы. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

Она напомнила, что максимальная температура этой зимой отмечалась 18 января, а также 4 и 5 февраля. Тогда столбик термометра показывал плюс 2,8 градуса.

По прогнозу синоптиков, в предстоящие выходные дни в столичном регионе сохранится теплая, но ветреная погода.





