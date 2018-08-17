Дождя не будет. В Гидрометцентре рассказали о погоде в предстоящие выходные

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Ведущий специалист Гидрометцентра в эфире НСН рассказала, что в ночь на воскресенье местами температура воздуха опустится до +3°С.

В столичном регионе в предстоящие выходные, 18-19 августа, ожидается комфортная погода, которую обеспечит антициклон. Об этом в эфире НСН рассказала ведущий специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

«В предстоящие выходные будет вполне комфортная погода. Столичный регион будет находиться в области антициклона, который удержит вполне стабильную погоду: в дневные часы солнечную, ночью будет немного облаков, местами не исключён туман, потому что ночи уже будут прохладными», - сообщила синоптик.

В ночь на субботу в Москве ожидается от +9°С до +11°С. По области столбики термометра покажут от +7°С до +12°С. Местами температура и вовсе опустится до +4°С. В ночь на 19 августа эти показатели практически не изменятся, только в Подмосковье местами ожидается +3°С. Осадков не будет. Днём воздух будет хорошо прогреваться.

«Максимальная температура в Москве +23°С … +25°С, по области +21°С … +26°С, то есть дневная температура будет даже выше средних дневных максимумов, которые характерны для этих дней календаря», - пояснила в эфире НСН Марина Макарова.

На следующей неделе погода начнёт меняться: антициклон покинет столичный регион, на его место с северо-запада придёт циклон, который принесёт за собой плотные облака, кратковременные дожди. Местами и вовсе ожидаются грозы. Температура будет постепенно понижаться, но будет достаточно тепло.