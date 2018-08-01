Климатолог: Парижское соглашение не спасет нас от смертоносной жары

Австралийские ученые прогнозируют значительный рост смертности от погодных бедствий из-за жары в тропических и субтропических регионах, сообщает EurekAlert!. Причиной называется антропогенное изменение климата, из-за которого участятся экстремальные погодные явления. Однако ученые отмечают, что при выполнении требований Парижского соглашения негативные последствия могут быть значительно смягчены.
В эфире НСН старший научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени А. И. Воейкова, климатолог Андрей Киселев согласился с выводами австралийских ученых относительно увеличения бедствий из-за жары, но поспорил с ними насчет действенности Парижского соглашения.
Хотя перемещение описанного учеными эффекта из тропических поясов возможно и в другие пояса, в Москве и Питере ожидать 50 или 60-градусной жары не стоит, добавил климатолог.
Напомним, в Парижском соглашении по климату прописаны меры по ограничению роста средней температуры планеты до значения в 1,5 градуса. Соглашение было подписано 195 странами в декабре 2015 года. 1 июня 2017 года американский президент Дональд Трамп заявил о выходе США из соглашения.