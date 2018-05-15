«Давно пора». Экс-глава ГИБДД о передаче обслуживания светофоров частникам

ФОТО: РИА Новости/Алексей Куденко

Эксперт в эфире НСН поддержал обслуживание интеллектуальной транспортной системы частной компанией.

Обслуживанием городской интеллектуальной транспортной системы (ИТС) Москвы на протяжении всего срока службы техники будет заниматься частная компания. Организацию выберут при помощи конкурса, который Центр организации дорожного движения (ЦОДД) объявит в мае. Ожидается, что контракт позволит увеличить надёжность системы. В нём будут прописаны чёткие сроки по устранению нарушений в работе ИТС. Отвечать за неисправности выигравшей компании придётся перед ЦОДД. Максимальная стоимость контракта составит 17,5 миллиардов рублей, сообщает ТАСС.

в эфирезаявил, что Москве давно пора перейти к такой практике.

«Это мировая практика, что именно частные компании ставят системы. А управлять [системами] будет Центр организации дорожного движения, насколько я понимаю. Поэтому очень хорошо, что город занялся этим. Давно пора», - убеждён Фёдоров.

Напомним, ИТС начали строить в столице в 2012 году. Она включает 40 тысяч светофоров, 48 метеостанций, 3,7 тысяч детекторов транспорта, более 2,5 тысяч камер, а также системы связи, электронные дорожные табло. Благодаря системе, удаётся контролировать городской транспорт, пригородные перевозки, а также регулировать работу светофоров в зависимости от загруженности дорог.