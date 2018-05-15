Вторник
15 мая
USD 61.77
EUR 73.94
Москва

«Давно пора». Экс-глава ГИБДД о передаче обслуживания светофоров частникам

15 Мая 2018 в 12:55
«Давно пора». Экс-глава ГИБДД о передаче обслуживания светофоров частникам
ФОТО: РИА Новости/Алексей Куденко

Эксперт в эфире НСН поддержал обслуживание интеллектуальной транспортной системы частной компанией.

Обслуживанием городской интеллектуальной транспортной системы (ИТС) Москвы на протяжении всего срока службы техники будет заниматься частная компания. Организацию выберут при помощи конкурса, который Центр организации дорожного движения (ЦОДД) объявит в мае. Ожидается, что контракт позволит увеличить надёжность системы. В нём будут прописаны чёткие сроки по устранению нарушений в работе ИТС. Отвечать за неисправности выигравшей компании придётся перед ЦОДД. Максимальная стоимость контракта составит 17,5 миллиардов рублей, сообщает ТАСС.

Экс-глава ГИБДД: Возвращение «стаканов» для постовых не принесёт большой пользы
Бывший глава ГИБДД, экс-сенатор Владимир Фёдоров в эфире НСН заявил, что Москве давно пора перейти к такой практике.

«Это мировая практика, что именно частные компании ставят системы. А управлять [системами] будет Центр организации дорожного движения, насколько я понимаю. Поэтому очень хорошо, что город занялся этим. Давно пора», - убеждён Фёдоров.

Напомним, ИТС начали строить в столице в 2012 году. Она включает 40 тысяч светофоров, 48 метеостанций, 3,7 тысяч детекторов транспорта, более 2,5 тысяч камер, а также системы связи, электронные дорожные табло. Благодаря системе, удаётся контролировать городской транспорт, пригородные перевозки, а также регулировать работу светофоров в зависимости от загруженности дорог.

Теги:
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей


Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.