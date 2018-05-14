Экс-глава ГИБДД: Возвращение «стаканов» для постовых не принесёт большой пользы

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Владимир Фёдоров рассказал НСН, что раньше сотрудники ГИБДД работали на свежем воздухе не хуже, чем в кабинах.

Сотрудникам столичной Госавтоинспекции вернут стеклянные кабины для постовой службы на дорогах, сообщают «Известия». В Москве уже смонтировано 38 кабин, стилизованных под знаменитые «стаканы» времён ГАИ, которые будут защищать от ветра и непогоды регулировщиков движения.

Бывший начальник главка ГАИ-ГИБДД МВД, экс-сенатор Владимир Фёдоров в эфире НСН объяснил, что никакой дополнительной пользы от такого решения городских властей не будет, кроме эстетической гармонии.

«Во-первых, насколько я знаю, появились эти “стаканы” в тех местах, где и были раньше испокон веков постоянные посты Госавтоинспекции. То есть, это не что-то новое по расположению. К сожалению, не выделили дополнительных людей, чтобы они могли оказать помощь автомобилистам, а просто приводят в порядок те места, которые и были. То есть сменили архитектуру», — объяснил Фёдоров.

Никакого преимущества в новых «стаканах» собеседник НСН не увидел, отметив, что раньше работали и на воздухе без укрытия, и на постах ГАИ.

«В чём преимущество таких кабин, понятия не имею. Видимо, кому-то не нравились эти круглые “стаканы”, сделали другие. Я в жизни сам в “стаканах” не работал — мы всегда работали на свежем воздухе или на больших постах. Здесь чисто архитектурные дела», — подчеркнул Фёдоров.

Кабины сотрудников ГИБДД убрали с московских дорог в 2008-2010 годах. Тогда эти сооружения располагались в трёх метрах над землёй и помогали регулировщику следить за ситуацией на трассе. В департаменте капремонта столицы не уточнили, сколько всего «стаканов» установят в городе, но отметили, что они будет почти на всех важных перекрёстках и магистралях. В среднем цена одной кабины составляет 500 тысяч рублей. Опыт столицы может быть позднее передан и регионам.