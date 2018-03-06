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Мэр Керчи поздравил женщин с приближающимся 8 марта

6 Марта 2018 в 18:01
Мэр Керчи поздравил женщин с приближающимся 8 марта

Мэр Керчи Сергей Бороздин в преддверии 8 марта поздравил всех женщин с праздником. Он отметил, что очень ценит Международный женский день. По его словам, в этот день мужчины особенно внимательны к женщинам — мамам и бабушкам, сестрам, дочерям и женам.

«Пользуясь случаем, прежде всего, хочу поздравить свою маму, давшую мне жизнь, это высшее чудо, возможность жить. Поздравляю с прекрасным весенним праздником и свою любимую жену. Она прошла со мной, как говорится, огонь и воду. Поддерживала и поддерживает меня всегда. Говоря откровенно, без ее любви, преданности, поддержки вряд ли я бы смог достичь чего-либо. Спасибо, родная! А пожелать хочу тебе, как и всем женщинам Керчи, мирного неба над головой. Со всем остальным справимся», — сказал Бороздин.

Также он рассказал о роли представительниц прекрасного пола в жизни города, передаёт специальный корреспондент НСН.

«Керчь — портовый город. Город, где тысячи и тысячи мужчин подолгу не бывают дома, работая в море. Поэтому в Керчи особенно остро ощущается в людях трепетное отношение к дому. А кто у очага? Конечно, женщины. Они ждут своих мужей и сыновей, любят нас, переживают с нами наши неудачи и больше всех радуются нашим успехам», — поделился мэр Керчи.

Напомним, ранее сообщалось, что в Крым в преддверии праздника уже пришла весна. Синоптики прогнозируют жителям полуострова температуру воздуха до +14 градусов.  В праздничный день в Крыму будет тепло, но местами пройдут осадки.

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