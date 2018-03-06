В Крым пришла весна

На этой неделе воздух на полуострове прогреется до +14 градусов. Сегодня днем, 6 марта, воздух прогреется до 12 градусов. Синоптики обещают местами дожди. В праздничный день, 8 марта, синоптики обещают такую же теплую погоду, но с дождями, сообщает КИА.

Добавим, комфортная весенняя погода сохранится на полуострове в праздничные дни. Так в Севастополе вслед за Крымом 12 марта объявили выходным днем. Отдыхать жители города-героя будут пять дней подряд.

Напомним, понедельник, 19 марта, объявлен нерабочим в связи празднованием годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.