Где посмотреть трансляцию «НАШЕСТВИЯ» 2018

Сегодня 3 августа, и на «НАШЕСТВИИ» 2018 жарко во всех смыслах! Любимые группы уже провели саунд-чек на «Главной сцене», а на сцене «НАШЕ 2.0» с 9 утра выступают молодые и классные коллективы. Но даже если по каким-то причинам приехать на «Главное приключение года» не получилось, расстраиваться рано: окунуться в гущу событий масштабного музыкального праздника, почувствовать себя на родной земле Большого Завидова и ощутить энергетику живых выступлений участников фестиваля, не выходя из дома, можно из любой точки мира!

Пережидать августовскую жару дома у телевизора или жарить шашлыки на даче, поглядывая в планшет, можно будет не отрываясь от сэтов любимых групп! Все три дня в режиме реального времени выступления участников «НАШЕСТВИЯ» 2018 будут транслироваться сразу несколькими способами.

Выступления на «Главной сцене», которые начнутся с 17:00, можно посмотреть на официальном сайте любимой радиостанции nashe.ru или на телеканале «Наше ТВ». Стоимость погружения в фирменную атмосферу оупен-эйра составит 99 руб./день или 199 руб. за все три дня. Включайтесь в любой момент и не пропустите свою «самую-самую» любимую песню!

Трансляцию сцены «НАШЕ 2.0» второй год подряд обеспечивает партнёр фестиваля, крупнейший сервис русскоязычного интерактивного телевидения нового поколения «MEGOGO». В разделе LIVE можно будет увидеть выступления «Stigmata», Гречка, Найк Борзов, «Нервы», Гоша Куценко, «Tequilajazzz», «Нейромонах Феофан» и других НАШих музыкантов. Все зрители MEGOGO смогут посмотреть трансляцию бесплатно.



Происходящее на третьей сцене «Высоцкий» будет транслироваться завтра с 10:00 на сайте VFest.ru и в официальной группе фестиваля «Высоцкий.Фест» в социальной сети ВК.

А проникнуть за сцену и увидеть, что происходит н бэкстейдже «Главного приключения года» можно будет на «Наше ТВ», где работает выездная студия телеканала: в перерывах между выступлениями с НАШими музыкантами будет общаться Михаил Марголис.

Все НАШи будут с нами все эти три дня! Подробности, расписание, меню и важная информация – на сайте nashestvie.ru.