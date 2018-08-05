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«Флагман фестивального движения». Организаторы о «НАШЕСТВИИ»

5 Августа 2018 в 16:59
«Флагман фестивального движения». Организаторы о «НАШЕСТВИИ»

В пресс-центре НСН проходит пресс-конференция организаторов «НАШЕСТВИЯ».

Музыкальный фестиваль «НАШЕСТВИЕ» выступает флагманом фестивального движения в России, отметил заместитель генерального директора, продюсер фестиваля «НАШЕСТВИЕ 2018» Андрей Матвеев.

«Я помню практически каждый фестиваль “НАШЕСТВИЕ” со своими особенностями. У этого фестиваля есть особая миссия для фестивального движения в России. Это фестиваль самый большой, на него приезжает больше всего людей. Эти люди здесь живут несколько дней. Фестиваль “НАШЕСТВИЕ” как был флагманом, так и остается. И он прокладывает дорогу всем остальным фестивалям. С точки зрения накапливания опыта по созданию комфорта для этих людей. Эту миссию мы будем продолжать и когда нам будет 25 лет, и 30 и 40. Я считаю, что у нас большая и великая миссия в этом отношении», - заявил продюсер фестиваля на организаторской пресс-конференции в пресс-центре НСН на поле «НАШЕСТВИЯ-2018».

Ранее программный директор радиостанции «НАШЕ Радио» Анастасия Рогожникова рассказала в пресс-центре НСН, что Лекторий стал одним из самых популярных мест для развлечения на «НАШЕСТВИИ-2018».

Напомним, «НАШЕСТВИЕ» в этом году проходит в 19-й раз. С 3 по 5 августа на трех сценах фестиваля выступят более 150 музыкантов.

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