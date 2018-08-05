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Музыка

Организаторы «НАШЕСТВИЯ» отметили популярность лектория на фестивале

5 Августа 2018 в 16:49
Организаторы «НАШЕСТВИЯ» отметили популярность лектория на фестивале
В пресс-центре НСН на поле «НАШЕСТВИЯ-2018» проходит пресс-конференция организаторов.

Лекторий стал одним из самых популярных мест для развлечения на «НАШЕСТВИИ-2018», заявила программный директор радиостанции «НАШЕ Радио» Анастасия Рогожникова на организаторской пресс-конференции в пресс-центре НСН.

«Фестиваль развивается, растет, стало больше зрителей, больше точек развлечения. Каждый найдет развлечение на свой вкус. В этом году особенный фестиваль, особенная атмосфера. Появление Лектория хотела бы особенно отметить. Для нас это был эксперимент. Мы не понимали, будут ли там люди. Как показала история этих дней в лектории постоянно люди на показах, на лекциях», - сказала программный директор радиостанции.

«Мы развиваемся, мы растем. Думаю, в следующем году нас ждет много всего интересного. Мы много придумали на будущий год, в год 20-летия фестиваля. Ждите, скоро все объявим», - добила Анастасия Рогожникова.

Напомним, «НАШЕСТВИЕ-2018» проходит с 3 по 5 августа в Большом Завидове в Тверской области.

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