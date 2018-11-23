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Ветеран «Альфы» объяснил военные вертолеты над Кремлем

23 Ноября 2018 в 16:50
Ветеран «Альфы» объяснил военные вертолеты над Кремлем

Президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» в эфире НСН прокомментировал вертолетные учения в центре Москвы.

В ФСО объяснили появление вертолетов над Кремлем, которые привлекли внимание москвичей в четверг. В ведомстве пояснили, что проводились плановые учения. «Ничего необычного», - сообщили в Центре общественных связей ФСО.

Президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров предположил в эфире НСН, что могла отрабатываться эвакуация.


«ФСО периодически проводит учения и в лесных массивах, и на дорогах, и учения в воздухе. Лучше, конечно, спросить у них, зачем это было произведено. На данный момент они подтвердили, что это был один из элементов учений службы охраны президента. Или эвакуация, или какие-то другие проблемы отрабатывались. Мне трудно сказать, по какому плану они действовали, но если два больших вертолета выполняли задачу по эвакуации кого-то, значит так надо. Но я повторяю, о подробностях и деталях операции лучше уточнять у руководства ФСО», - заявил он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что подобные учения являются «нормальной практикой».

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