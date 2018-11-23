Песков прокомментировал учения ФСО с применением вертолетов в Кремле

Дмитрий Песков прокомментировал появившиеся в социальных сетях фото- и видеокадры, на которых с территории Кремля поднимаются военные вертолеты. Под одним из них на платформе находятся люди в камуфляже. Как пишет «Интерфакс», пресс-секретарь президента России подчеркнул, что там «проходили учения». Также пресс-секретарь президента России отметил, что это является «нормальной практикой».





Между тем, ранее в Федеральной службе охраны сообщала, что на территории Кремля действительно проходили учения. Подобное мероприятие состоялось и в ноябре прошлого года в Московском Кремле и на прилегающей территории. Отрабатывались действия, связанные с профилактикой террористических угроз, пресечением преступлений и обеспечением пожарной безопасности на объектах Кремля, отмечает «Свободная пресса».