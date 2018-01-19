Прокуратура проводит проверку по факту нападения в школе Бурятии

Представитель прокуратуры в эфире НСН рассказала, что на месте ЧП работают правоохранительные органы, медицинские работники, пожарные.

Шестеро детей госпитализированы после нападения в школе Бурятии. Также в больнице оказалась учительница. Известно, что одна девочка находится в тяжёлом состоянии. У всех колото-резанные раны, сообщают РИА Новости. В пресс-службе правительства республики сообщили о троих нападавших, в то же время в СК утверждают об одном, в настоящее время он задержан.

Старший помощник прокурора республики Бурятия по связи со СМИ Юлия Павлова в эфире НСН заявила, что в настоящий момент на месте ЧП проводится проверка (слушайте аудио).

«По предварительным данным, ученик 9 класса этой школы около девяти часов, находясь в помещении школы, напала на учеников 7 класса и на преподавателя, который проводил урок. Есть пострадавшие, которые в настоящее время госпитализированы. Прокуратура Республики Бурятия организовала проверку в связи с происшествием в школе №5 посёлка Сосновый Бор города Улан-Удэ», - отметила представитель прокуратуры.

По словам Юлии Павловой, по итогам проверки будут приняты исчерпывающие меры реагирования.

«На место происшествия сразу выехали прокурор республики, заместитель прокурора республики, прокурор Октябрьского района Улан-Удэ, на месте работают правоохранительные органы, пожарные, медицинские работники. По итогам проверки будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования. В настоящее время прокурор республики на месте ЧП координирует работу правоохранительных органов», - рассказала Павлова.

Напомним, 19 января девятиклассник напал с топором на учительницу и учащихся 7 класса, после чего поджёг кабинет коктейлем Молотова, сообщает РЕН ТВ . Перед тем, как нападавшего задержали, он пытался совершить самоубийство. Сейчас он находится в больнице. В настоящий момент возбуждено дело по статье «Покушение на убийство».