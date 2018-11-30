В Шереметьеве опровергли выход постороннего на взлётно-посадочную полосу

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Дирекция по связям с общественностью аэропорта разъяснила инцидент с остановкой взлёта судна из-за мужчины в зоне строительных работ воздушной гавани.

Московская межрегиональная транспортная прокуратура проверяет информацию о мужчине, оказавшемся на взлётно-посадочной полосе аэропорта Шереметьево 29 ноября. Ранее сообщалось, что самолёт Boeing, совершавший рейс Москва-Сочи, был вынужден срочно прервать взлёт из-за постороннего на ВПП аэропорта.

Дирекция по связям с общественностью Международного аэропорта Шереметьево в эфире НСН разъяснила инцидент, отметив, что мужчина, задержавший вылет судна был сотрудником подрядной компании, выполнявшей плановые работы в аэропорту.

«Непосредственно на взлётно-посадочной полосе посторонних лиц и несанкционированных передвижений не было. В 16.00 по Москве работник строительно-подрядной организации в форменной одежде, в светоотражающем жилете, имеющий пропуск в зону режимных ограничений, осуществил передвижение бегом в зоне производства строительных работ, в границах которой не осуществляется руление воздушных судов», — сообщили в пресс-службе аэропорта.

В воздушной гавани отметили, что в это время на взлётно-посадочной полосе осуществлял руление самолёт. Он был вынужден остановить движение, чтобы соблюсти меры безопасности.

«Была дана команда командиру воздушного судна приостановить руление, чтобы убедиться в безопасности манёвра передвигающегося сотрудника. Через некоторое время после проверки воздушное судно продолжило движение и вылетело по расписанию», — отметили представители «Шереметьево».

Добавим, по последним данным администрация аэропорта вынесла предупреждение строительно-подрядной организации о необходимости строгого соблюдения правил передвижения техники и людей при проведении работ на аэродроме.

Напомним, 20 ноября пассажирский Boeing при взлёте из аэропорта Шереметьево сбил мужчину, выбежавшего на взлётно-посадочную полосу. Погибший оказался гражданином Армении, снятым за несколько часов до происшествия с рейса из Мадрида за дебош на борту судна. Он следовал на Родину по решению о депортации из Испании. Отмечается, что во время посадки в автобус, на котором пассажиров подвозили к самолёту, вылетающему в Ереван, мужчина сбежал. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст.263.1 УК РФ (нарушение требований в области транспортной безопасности).