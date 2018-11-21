Куда смотрела полиция? Экс-замминистра авиации о происшествии в Шереметьево

Председатель комиссии по гражданской авиации общественного совета Ространснадзора заявил НСН, что комиссии предстоит детально разобраться в инциденте.
Пассажирский самолет Boeing 737, который сбил человека на взлетно-посадочной полосе аэропорта Шереметьево, получил механические повреждения. Как пишет РИА Новости, полеты воздушного судна приостановлены. По словам представителей экстренных служб, эксперты выясняют, опасны ли эти повреждения для дальнейшей эксплуатации самолета.
Ранее стало известно, что на взлетно-посадочной полосе московского аэропорта обнаружили тело мужчины. Проводится доследственная проверка. Глава Росавиации сообщил, что цель расследования — предотвратить повторение подобных ситуаций.
Экс-замминистра гражданской авиации Советского Союза, заслуженный пилот СССР, председатель комиссии по гражданской авиации общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов в эфире НСН заявил, что предполагал подобные повреждения у борта, сбившего человека при взлете.
Ранее сообщалось, что погибшим оказался 25-летний гражданин Армении Алберт Григори Епремян. За несколько часов до ЧП мужчину из-за драки сняли с рейса, который следовал из Мадрида. Епремян должен был быть депортирован в Армению, но во время посадки в автобус, на котором пассажиров подвозили к судну, вылетающему в Ереван, мужчина сбежал.