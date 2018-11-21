Куда смотрела полиция? Экс-замминистра авиации о происшествии в Шереметьево

Председатель комиссии по гражданской авиации общественного совета Ространснадзора заявил НСН, что комиссии предстоит детально разобраться в инциденте.

Пассажирский самолет Boeing 737, который сбил человека на взлетно-посадочной полосе аэропорта Шереметьево, получил механические повреждения. Как пишет РИА Новости, полеты воздушного судна приостановлены. По словам представителей экстренных служб, эксперты выясняют, опасны ли эти повреждения для дальнейшей эксплуатации самолета.

Ранее стало известно, что на взлетно-посадочной полосе московского аэропорта обнаружили тело мужчины. Проводится доследственная проверка. Глава Росавиации сообщил, что цель расследования — предотвратить повторение подобных ситуаций.

Экс-замминистра гражданской авиации Советского Союза, заслуженный пилот СССР, председатель комиссии по гражданской авиации общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов в эфире НСН заявил, что предполагал подобные повреждения у борта, сбившего человека при взлете.

«Я говорил, что после посадки экипаж, возможно, обнаружит повреждение стоек шасси, и мое предположение оправдалось. Сам по себе случай безобразнейший. Он напрямую влияет на безопасность полетов. На скорости 250 км/ч столкновение с летающим самолетом равносильно удару о стену, о бетон. Это очень опасное явление. Зона аэропорта – зона особого режима, где не должен появляться никто без специального разрешения. У меня есть несколько вопросов. Как оказалось, что пассажир оказался на полосе, если известно, что его встретила полиция? И как он пересек границу? Теперь задача комиссии заключается в том, чтобы определить, где произошел сбой. Нужно провести такие мероприятия, чтобы такого больше не повторялось. Тем более с гибелью людей», - добавил он.

Ранее сообщалось, что погибшим оказался 25-летний гражданин Армении Алберт Григори Епремян. За несколько часов до ЧП мужчину из-за драки сняли с рейса, который следовал из Мадрида. Епремян должен был быть депортирован в Армению, но во время посадки в автобус, на котором пассажиров подвозили к судну, вылетающему в Ереван, мужчина сбежал.