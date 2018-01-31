В СПЧ не оценили предложение Грудинина о нелегальных мигрантах

Зампредседателя Совета по правам человека при президенте Евгений Бобров заявил в эфире НСН, что не видит необходимости в трудовых визах.

Павел Грудинин предложил ввести трудовые визы для иностранных граждан, которые едут на заработки в Россию. Как пишет ТАСС, кандидат в президенты России от партии КПРФ уверен, что эта инициатива необходима для того, чтобы человек, который пересекает границу, был обязательно проверен на предмет владения русским языком и имел необходимые медицинские справки. Иностранцев нужно пускать в страну только по приглашению. Тогда, по мнению Павла Грудинина, Россия избавится от проблемы нелегальных мигрантов.

Зампредседателя Совета по правам человека при президенте, глава комиссии по миграционной политике Евгений Бобров в эфире НСН заявил, что для решения обозначенной Грудининым проблемы нужен совершенно иной подход:

«Для начала нужно определить, в чём проблема: мигрантов много и они не нужны? В том, что они не квалифицированные и такие не нужны? Или они вообще не нужны? Тут нужно смотреть, из чего исходить. Лично я исхожу из того, что нам нужны люди любых рабочих профессий и не важно, какое у человека гражданство. Я вообще считаю, что нужно отменить госпрограмму переселения, встроить её в существующие программы социального развития села, городов и так далее. И чтобы тут была и легализация. Упрощённое приобретение российского гражданства шло бы для иностранцев, как опция. Но государство определяло бы квоты – в каких отраслях и сколько нужно иностранцев», - отметил собеседник НСН.

Что касается трудовых виз, то, по мнению эксперта, они не нужны.

«У нас и так есть механизмы недопущения людей, которые нам не нужны в силу их особенностей или исходящих угроз. И вообще визовый въезд нам не нужен. Просто необходим комплексный подход. Если мы говорим о том, что нам не нужны неграмотные непрофессионалы, тогда они останутся в Таджикистане, Киргизии и так далее. Не смогут заработать и содержать свои семьи. Это ухудшит положение населения в этих республиках. И что мы получим? Сейчас эти республики можно рассматривать отчасти, как буфер, например, в угрозе распространения наркотрафика. Они давно с этим живут и как-то справляются. Если население будет против тех режимов, которые довели эти страны до того, что Россия установила с ними визовый режим, то ситуация будет не в их пользу, но и не в нашу», - подчеркнул Евгений Бобров.

Кроме того, отметил он, готовить иностранцев на языковых курсах или проверять их на наличие заболеваний в России нецелесообразно. Это необходимо делать в тех государствах, откуда прибывают мигранты.

«Представьте, если каждый трудовой мигрант будет ждать в аэропорту до тех пор, пока придут результаты его анализов? Это же неправильно. К тому же некоторые из них делаются дольше, чем сутки. Причём, эти анализы должны будем сделать мы, а не Узбекистан или Таджикистан, потому что мы им не доверяем. Мы заинтересованы в том, чтобы люди ехали к нам уже подготовленными. Россотрудничество, ФМС ещё в центре подготовки и адаптации мигрантов раньше сообщали о том, что им нужно хоть чуть-чуть знать язык и культуру. Чтобы они со своим уставом в чужой монастырь не лезли. Это было бы лучше. Зачем нам их тут готовить? Пусть лучше Узбекистан свои деньги вкладывает, готовит, они сдают экзамены в наших подразделениях и приезжают сюда. Предложение Павла Грудина – это элемент визового режима. Я считаю, что это использовать не надо, поскольку это очень сильно меняет ситуацию, которая сейчас держится хоть на каком-то балансе, в худшую сторону», - заключил глава комиссии по миграционной политике.

Добавим, кандидат в президенты России от партии КПРФ отметил, что иностранным работникам нужно обеспечить социальные гарантии. Однако если они по каким-то причинам остались без работы, то ​«должны уезжать в свою страну».