Трёх сестёр избавят от «летнего кошмара» в СИЗО?

Вопрос о мере пресечения в отношении девушек до сих пор не решен.

Следствие ужесточило обвинение против трёх сестёр, которые убили своего отца. Теперь уголовное дело расследуется по статье «Убийство в составе группы лиц». Об этом рассказала пресс-секретарь Останкинского суда Москвы Анна Селиванова, сообщают РИА Новости.

«Согласно представленным в суд материалам, им вменяется пункт "ж" части 2 статьи 105 УК РФ (“Убийство в составе группы лиц”)», - пояснила Селиванова.

57-летний мужчина скончался после того, как ему нанесли около 40 ударов ножом, один из которых пришёлся на сердце. Колото-резаные раны были обнаружены в области шеи и груди, сообщает «Свободная пресса» . Инцидент произошёл в доме на Алтуфьевском шоссе. Дочери убитого мужчины 17, 18 и 19 лет на допросе признались, что причастны к убийству, аргументируя содеянное долгими моральными страданиями, которые им причинял отец. Сёстры заявили, что в этот день отец находился под действием наркотических веществ и попытался напасть на них с ножом.

В данный момент девушки не арестованы, так как судья запросила доказательства того, что они могут оказать давление на следствие, если им изберут более мягкую меру пресечения. Вопрос об аресте будет решаться 2 августа.

Ранее почетный адвокат России, в прошлом члена Общественного совета при ФСИН России Александр Островский в эфире НСН рассказал, что нахождение в СИЗО может стать настоящим кошмаром.

«Летнее нахождение в СИЗО превращается в кошмар: практически непроветриваемые помещения, зарешеченные окна, духота, тут же сушится белье! Максимум, на что пошли тюремные власти в последнее время, это разрешили передавать вентиляторы. Да, по тюремным правилам разрешается поставить холодильник или телевизор, но это поглощает пространство, на котором можно разместить еще нескольких мест», - пояснил адвокат.

Напомним, из квартиры убитого сотрудники правоохранительных органов изъяли неизвестные таблетки, арбалет с 16 дротиками, травматический пистолет, охотничье ружьё, сигнальный револьвер «Наган», пневматический пистолет и револьвер.