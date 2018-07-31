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Ужесточено обвинение трём сёстрам, убившим отца в Москве

31 Июля 2018 в 07:28
Ужесточено обвинение трём сёстрам, убившим отца в Москве

Следствие ужесточило обвинением трём сёстрам, подозреваемым в убийстве отца в Москве, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря суда. Первоначально было заведено уголовное дело по статье «Убийство без отягчающих обстоятельств», теперь сёстрам предъявлено обвинение по статье «Убийство в группе лиц по предварительному сговору», отмечает РЕН ТВ.

Статья предусматривает наказание вплоть до пожизненного заключения, однако для женщин оно не предусмотрено. Младшей из сестёр нет 18 лет, поэтому суд не может назначить ей более 10 лет тюрьмы, пишет «Свободная пресса».

Напомним, что убийство было совершено в районе Алтуфьево в столице. Три сестры зарезали отца, нанеся ему 36 ножевых ранений. Как отмечает Ura.ru, по словам соседей, мужчина был неуравновешенным, сами девушки утверждают, что он причинял им «моральные страдания».

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