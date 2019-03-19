Советник главы ЛНР: Украинские выборы сорвали мирные переговоры

На востоке Луганска произошел взрыв. Взрывное устройство сработало в ночь на вторник, 19 марта. В результате повреждения получили два жилых дома и автомобиль, сообщили в МЧС самопровозглашенной Луганской Народной Республики (ЛНР). В домах выбило окна. Из людей никто не пострадал, сообщает «Луганскинформцентр».
Как сообщил НСН советник главы ЛНР и представитель политической рабочей группы на Минских переговорах Родион Мирошник, взрыв может быть связан с активизацией на линии соприкосновения.
«Увы, это проза жизни на территории, которая находится вдоль линии соприкосновения. За последние сутки было девять фактов, которые мы в СЦКК (Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня) в ЛНР зафиксировали, и работали в основном крупнокалиберные минометы и пушки с 122-мм снарядами. Это тяжелое, запрещенное Минскими соглашениями вооружение. Происходит активизация на линии соприкосновения, и есть попытки перетянуть внимание туда», — рассказал Родион Мирошник.
«Учитывая то, что очень трудно изменить вектор событий, которые происходят в Киеве, я не думаю, что это серьезно отразится на политических и предвыборных раскладах. Если мы говорим о переговорном процессе, то как раз разворачивание предвыборной кампании крайне негативно сказывается на проводимых переговорах. Люди сегодня, приезжая в Минск и получая установки от Порошенко или его администрации, просто недоговороспособны, не способны реально мыслить и обсуждать какие-то проекты либо компромиссы, к которым можно прийти в ходе переговорного процесса. Раньше они хотя бы имитировали процесс. Сегодня он практически бездействует, и я думаю, до получения результатов выборов сложно рассчитывать на какой-то конструктивный результат или какие-то конструктивные действия», — сказал собеседник НСН.
Напомним, что выборы президента Украины запланированы на 31 марта. В рейтинге кандидатов лидирует шоумен Владимир Зеленский. По данным всеукраинской общественной организации «Передовые правовые инициативы», за него готовы проголосовать 34% избирателей. За лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко собираются отдать свои голоса 12,9% избирателей, а действующий лидер Петр Порошенко, по данным рейтинга, получит 12,22%.