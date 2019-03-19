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Советник главы ЛНР: Украинские выборы сорвали мирные переговоры

19 Марта 2019 в 12:17
Советник главы ЛНР: Украинские выборы сорвали мирные переговоры
Советник главы ЛНР и представитель политической рабочей группы на Минских переговорах рассказал НСН, с чем связан взрыв в Луганске.

На востоке Луганска произошел взрыв. Взрывное устройство сработало в ночь на вторник, 19 марта. В результате повреждения получили два жилых дома и автомобиль, сообщили в МЧС самопровозглашенной Луганской Народной Республики (ЛНР). В домах выбило окна. Из людей никто не пострадал, сообщает «Луганскинформцентр».

Как сообщил НСН советник главы ЛНР и представитель политической рабочей группы на Минских переговорах Родион Мирошник, взрыв может быть связан с активизацией на линии соприкосновения.

«Увы, это проза жизни на территории, которая находится вдоль линии соприкосновения. За последние сутки было девять фактов, которые мы в СЦКК (Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня) в ЛНР зафиксировали, и работали в основном крупнокалиберные минометы и пушки с 122-мм снарядами. Это тяжелое, запрещенное Минскими соглашениями вооружение. Происходит активизация на линии соприкосновения, и есть попытки перетянуть внимание туда», — рассказал Родион Мирошник.

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При этом он отметил, что на мирные переговоры взрыв и активизация на линии соприкосновения вряд ли повлияют. Гораздо большее воздействие оказывает предвыборная кампания на Украине.

«Учитывая то, что очень трудно изменить вектор событий, которые происходят в Киеве, я не думаю, что это серьезно отразится на политических и предвыборных раскладах. Если мы говорим о переговорном процессе, то как раз разворачивание предвыборной кампании крайне негативно сказывается на проводимых переговорах. Люди сегодня, приезжая в Минск и получая установки от Порошенко или его администрации, просто недоговороспособны, не способны реально мыслить и обсуждать какие-то проекты либо компромиссы, к которым можно прийти в ходе переговорного процесса. Раньше они хотя бы имитировали процесс. Сегодня он практически бездействует, и я думаю, до получения результатов выборов сложно рассчитывать на какой-то конструктивный результат или какие-то конструктивные действия», — сказал собеседник НСН.

Напомним, что выборы президента Украины запланированы на 31 марта. В рейтинге кандидатов лидирует шоумен Владимир Зеленский. По данным всеукраинской общественной организации «Передовые правовые инициативы», за него готовы проголосовать 34% избирателей. За лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко собираются отдать свои голоса 12,9% избирателей, а действующий лидер Петр Порошенко, по данным рейтинга, получит 12,22%.
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