Советник главы ЛНР: Украинские выборы сорвали мирные переговоры

Советник главы ЛНР и представитель политической рабочей группы на Минских переговорах рассказал НСН, с чем связан взрыв в Луганске.

На востоке Луганска произошел взрыв. Взрывное устройство сработало в ночь на вторник, 19 марта. В результате повреждения получили два жилых дома и автомобиль, сообщили в МЧС самопровозглашенной Луганской Народной Республики (ЛНР). В домах выбило окна. Из людей никто не пострадал, сообщает «Луганскинформцентр».

Как сообщил НСН советник главы ЛНР и представитель политической рабочей группы на Минских переговорах Родион Мирошник, взрыв может быть связан с активизацией на линии соприкосновения.

«Увы, это проза жизни на территории, которая находится вдоль линии соприкосновения. За последние сутки было девять фактов, которые мы в СЦКК (Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня) в ЛНР зафиксировали, и работали в основном крупнокалиберные минометы и пушки с 122-мм снарядами. Это тяжелое, запрещенное Минскими соглашениями вооружение. Происходит активизация на линии соприкосновения, и есть попытки перетянуть внимание туда», — рассказал Родион Мирошник.