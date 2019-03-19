Шоумен Зеленский лидирует в президентской гонке на Украине

Шоумен Владимир Зеленский лидирует в рейтинге кандидатов на пост президента Украины. Опрос был поведен всеукраинской общественной организацией «Передовые правовые инициативы». Согласно его результатам, за Зеленского намерены голосовать 31 марта 34% избирателей, передает РЕН ТВ.

За лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко собираются отдать свои голоса 12,9% избирателей, действующий лидер Петр Порошенко, по данным рейтинга, получит 12,22%, отмечает «Свободная пресса».

Ранее политолог Михаил Виноградов в эфире НСН пояснил, что популярность Зеленского связана, в том числе, с сериалом о политической жизни на Украине «Слуга народа».