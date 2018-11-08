Силовиков обвинили в крышевании задержанной группы наркоторговцев

Глава Московского профсоюза полиции в эфире НСН похвалил МВД за задержание банды, которая поставляла запрещённые вещества в 20 регионов России.

Около 20 предполагаемых членов преступной группы, которая занималась распространением наркотиков в 20 регионах России, задержаны сотрудниками Главного управления по контролю за оборотом наркотиков при поддержке коллег из Марий Эла, Татарстана, Чувашии, Московской, Новосибирской и Нижегородской областей. Всего было изъято свыше 950 килограммов различных наркотиков, 1,2 тысяч килограммов химических реактивов, 160 килограммов прекурсоров и другие вещества. Об этом рассказала официальный представитель Министерства внутренних дел Ирина Волк. По её словам, производством наркотиков злоумышленники занимались в подпольной лаборатории в Подмосковье и привозили запрещённые препараты из Европы, сообщает ТАСС.

Глава Московского профсоюза полиции Михаил Пашкин в эфире НСН обвинил сотрудников силовых ведомств в крышевании банды.

«Это очень хорошая работа МВД. Обычно такими вещами ФСБ занимается и ловит большие банды. А вот то, чтобы МВД такую большую банду поймало, это я не слышал. Видимо, что-то изменилось в лучшую сторону в этой ситуации. Теперь главное посмотреть причины и условия, почему эта банда появилась и кто её крышевал. То, что её на местах крышевали – это 100%. Возможно, сотрудники полиции, прокуратуры или других силовых ведомств. Если МВД разберётся со всеми этими моментами, то это будет очень интересно. Но МВД это делать не будет. Может быть, вообще тихо скроют, пожурят этих товарищей», - предположил собеседник агентства.

По словам Михаила Пашкина, подобная ситуация могла возникнуть из-за невозможности участковыми обойти свой участок.

«Если ввозили из Европы, то где была таможня? А если делали в Подмосковье, то где были участковые? Знаю ситуацию в Подмосковье: в Щёлковском районе вместо 28 участковых работают 15, из них двое – девушки, которые на бумажках сидят, только числятся участковыми. Аналогичная ситуация в Солнечногорском районе. Эти моменты, когда участковый не может физически обойти всю территорию, приводят к таким вещам, что амфетамины там клепают под носом у полиции, либо покупают полицию», - возмутился эксперт.

В настоящий момент все запрещённые вещества, которые были обнаружены в ходе операции, арестованы. Всё люди, которые ответственные за логистику, задержаны. Под арестом оказались лидеры банды, кладовщики, курьеры, изготовители наркотических веществ и сбытчики.